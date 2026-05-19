Деца от цял Бургас направиха атрактивен флашмоб на „Бангаранга“ - песента с която ДАРА спечели „Евровизия“, пред зала „Арена Бургас“. С това те изразиха радостта от победата и емоцията, с която подкрепят идеята Бургас да е домакин на престижния песенен конкурс догодина. Сред тях бяха и ученици от Националното училище за музикално и сценично изкуство “Проф. Панчо Владигеров”.

След голямата победа на България, кметът на Бургас Димитър Николов пръв поиска домакинството на „Евровизия“ през 2027 година, като подчерта, че ще положи всички усилия то да бъде перфектно.

Бургас има много предимства – зала „Арена Бургас“, хотелска база, страхотни пространства за съпътстващи събития, транспортна свързаност, опит в организацията на европейски и световни първенства, на концерти на световноизвестни изпълнители.

Въпросът с домакинството тепърва ще се решава, след оценка на потенциала на градовете и кой покрива критериите.