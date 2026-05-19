Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на големите търговски вериги днес, 19 май, от 17:00 ч. в сградата на Министерския съвет.
Разговорът е част от усилията на правителството за овладяване на ръста на цените, повишаване на прозрачността в ценообразуването и ограничаване на нелоялните търговски практики.
Сред акцентите на срещата ще бъде и защитата на българските производители и качеството на храните.
Беседата е включена в по-широкия подход на кабинета за изработване на мерки, които да стабилизират пазара и да гарантират предвидимост за потребителите, отбелязват от правителствената пресслужба.
Очаква се да бъдат обсъдени конкретни механизми за контрол и координация между държавата и търговските оператори.
Началото на разговора ще се проведе при отворени врати.
