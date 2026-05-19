Детската болница на Бургас „Света Анастасия“ ще посрещне на 21 май участниците в Осмата студентска научна конференция на тема „Здравните грижи днес и утре – превенция, грижа и устойчиво здраве“.

В нея ще се включат студенти от цялата страна, които се обучават по професионално направление Обществено здраве и здравни грижи в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Форумът се организира от Факултета по обществено здраве и здравни грижи и Медицинския колеж към университета и от МБАЛДБ „Света Анастасия“.

Събитието ще събере студенти, преподаватели и специалисти от сферата на здравеопазването, които ще представят научни разработки, добри практики и съвременни тенденции в областта на здравните грижи. В края на конференцията научното жури ще обяви студентите, спечелили призовите места.

С провеждането на научното събитие Бургас затвърждава своята роля като активен участник в подготовката на висококвалифицирани кадри и в развитието на съвременното здравеопазване, коментират организаторите.