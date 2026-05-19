Върховният касационен съд потвърди присъдата - доживотен затвор без право на замяна за Станимир Рагевски, подсъдим за садистичните убийства на брокерката Теодора Бахлова и Юмер Мехмед, извършени през 2020 г. и 2021 г..



Рагевски беше признат за виновен за това, че на 29 октомври 2020 г., в апартамент в град Бургас, умишлено убил Теодора Бахлова с пистолет "Макаров" със заличен фабричен номер.

Той е признат за виновен и за това, че на 04 август 2021 г. в Бургас в апартамент в ж.к. "Зорница", умишлено убил Юмер Мехмед със същото огнестрелно оръжие.

Телата на убитите са били разчленени, поставени в бидони с киселина и заровени на различни места.

По време на цялото разследване и по време на съдебния процес Рагевски не се призна за виновен и не разкри подробности около извършените брутални убийства.

Решението на върховната съдебна инстанция е окончателно.