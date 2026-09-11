"От понеделник над България ще продължи да нахлува малко по-хладен въздух. В Западна България в неделя затваряме лятото, а в Източна България – в понеделник. Това не означава бели мечки, косатки, ледени блокове и т.н. Няма такова нещо. Ще има хубава, топла, нормална есен. Връщаме се към нормалното за тази част на годината“, коментира по bTV климатологът Георги Рачев.

"На първия учебен ден – 15 септември, в България има тук едно петънце, което малко повече бие към оранжево, с температура около 23–25 градуса. Сутринта ще си бъде малко по-хладно. Определено", заяви той.

"Не знам какво да кажа на мамите, бабите, лелите, стринките, които ще изпращат прекрасните отрочета на училище. Според картата на валежите на 15 септември по европейския модел - в Западна България ще има съвсем малко валежи, малко повече на изток. Според американския модел - те не дават абсолютно нищо. Гледайте и слушайте прогнозите – и тези, които ще организират тържествата във вторник, и тези, които ще ги посетят, защото дотогава по всяка вероятност ще се получи нещо средно и все пак валежите ще бъдат на много по-малко места и те ще бъдат предимно в сутрешните часове", коментира проф. Георги Рачев.

Днес температурите в София се очаква да достигнат до 33 градуса.

„Днес е последният трийсетак, както казват студентите. След което идва една хубава, есенна идилия. Чак към 21–22 септември ще бъде малко по-хладно време. В събота в Западна България, ще бъдат едни по-съществени валежи през целия ден, докато в неделя и понеделник те ще бъдат на много по-малко, изолирани места. Валежите ще се преместят в източна посока“, отбеляза климатологът.

"В Пловдив – и в събота, и в неделя ще нахлува студеният въздух. Аз категорично не вярвам, но по прогноза в Пловдив в неделя да бъде 22 градуса. след като в събота е било 31 градуса", коментира той.

По думите му този уикенд на морето ще бъде прекрасно.

„На морето по-късно в неделя ще дойде така студеният въздух и ще бъде свързан с този така наречения малко езерен ефект, морски ефект, който топлият въздух, подпрян отдолу от студения въздух, се издига много бързо нагоре и ще даде една хубава така дъждовна неделя заедно с понеделника, след което отново се установява едно хубаво време, докато не го променим отново. До второ нареждане от свише, както казват“, коментира проф. Рачев.

„От 45 дни няма сериозни стопански валежи на територията на България. Има нужда от това нещо“, посочи той.

Рачев прогнозира, че до края на месеца ще продължи изключително тежкия момент с много критично ниско ниво на Дунав.