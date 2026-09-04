Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сирийския гражданин Омар Аднан от 20 години на доживотен затвор при първоначален специален режим за смъртта на полицейските служители Йордан Илиев и Атанас Градев.

Магистратите са изменили решението на първата инстанция, като са приели, че първоначалното наказание е явно несправедливо спрямо тежестта на престъплението. По време на въззивното производство защитата поиска потвърждаване на присъдата от 20 години, но съдът уважи протеста на прокуратурата и жалбите на близките на загиналите.

Фаталният сблъсък от 25 август 2022 г. на кръстовище „Трапезица“ настъпи след продължително преследване на автобус, превозващ 47 души, сред които жени и деца. Според установените от съда факти, Аднан е навлязъл в кръговото кръстовище със скорост от около 78 км/ч, пренебрегвайки многократните полицейски разпореждания да спре. Вместо да отбие, той е продължил движението си и е ударил патрулния автомобил с включена светлинна сигнализация, в който са се намирали двамата служители на Първо РУ – Бургас, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Апелативните съдии подчертават, че катастрофата не е резултат от моментна грешка, а е последният етап от системно неподчинение и управление на тежкотоварно превозно средство с висока скорост от неправоспособен водач. Съдът отчита липсата на спирачна реакция след удара и последвалото бягство от местопроизшествието. Магистратите приемат тезата, че смъртта на полицаите е причинена при евентуален умисъл, като обръщат внимание и на мащаба на създадената опасност за живота на 47-те пътници в автобуса, част от които са пътували на пода.

Решението на Апелативния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.