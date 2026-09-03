Европейският съюз ще наложи такса за обработка на малки пратки в опит да спре огромния поток от евтини продукти към блока. От 1 ноември новата такса ще се прилага за продукти, поръчани онлайн и внесени в ЕС, като ще се събира от националните органи, се казва в изявлението, цитирано от DPA.

Преговарящите от Европейския парламент и страните от ЕС се споразумяха за стъпката през март. Тя трябва да бъде официално одобрена от Парламента, преди мярката да влезе в сила.

Европейската комисия все още не е определила нивото на таксата, но онлайн платформите за търговия на дребно ще бъдат отговорни за плащането на таксата, а не европейските потребители в Европа, се казва в изявлението.

Новите правила вероятно ще засегнат онлайн търговци на дребно като Shein, Temu, AliExpress и Amazon. Целта на таксата е да покрие нарастващите разходи, произтичащи от нарастващия брой малки пратки от онлайн търговци на дребно, като например инспекцията и мониторинга на вноса.

През 2025 г. европейските митнически органи са обработили около 6 милиарда пратки от онлайн търговци. 90% от тях са влезли в ЕС от Китай, се казва в изявлението.

Мита върху евтини стоки от юли

От юли се плащат и мита за евтини стоки от чужбина. Начислява се фиксирана ставка от 3 евро за всяка продуктова група в пратката, като се очаква продавачите или вносителите да поемат разходите.

Някои търговци на дребно обаче прехвърлят фиксираната митническа такса върху потребителите, което означава, че сега те трябва да плащат повече.

Все още няма данни за цяла Европа за това как са се променили обемите на пратките оттогава. Във Франция вносът на малки пратки е спаднал с до 40% от юли насам, съобщи френското министерство на икономиката миналия месец.

Новата такса за обработка е част от по-широка митническа реформа. Допълнителни мерки са предназначени да улеснят световната търговия, да събират мита по-ефективно и да затегнат контрола върху несъответстващи на изискванията, опасни или несигурни стоки, се казва в изявлението.

Като част от тези усилия се създава нов митнически орган на ЕС, който се очаква да започне да функционира във френския град Лил през 2027 г.