Депутатът от “Демократична България” коментира предстоящите президентски избори и възможността на балотаж да отидат Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Решението на ДСБ

"Това, което знаете, е, че ДСБ преди близо година инициира процес за избор на президент, като го изнесе извън тесните партийни централи чрез формирането на демократични форуми. Политическата ситуация така се стече, че Гюров и Кандев сформираха инициативен комитет, който да ги издигне. На нас от "Демократи за силна България" ни предстои да вземем решение на органите. Това най-вероятно ще се случи следващия петък", каза депутатът в студиото на "Денят ON AIR".

Иванов е на мнение, че Гюров е припознат от голяма част от хората в България. Една от причините, според депутата, е заради битката му с купения вот по време на предизборната кампания през март-април.

“Това го прави разпознаваем. Ние не бавим този процес, а е необходимо време да съберем органите на нашата партия. Йотова е действащ президент и е притеснително от гледна точка на изборите, които идват - тя е подкрепена от министър-председателя Румен Радев. Но Гюров има своите достойнства като служебен министър-председател, доказал е, че може да работи, той е професионалист", допълни Иванов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че за Гюров има широка обществена подкрепа.

"Философията на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев е да се избегне партийното оцветяване. Да, той се е насочил предимно към десния избирател, но този десен избирател не минава задължително през партийните централи. Голяма част от хората, които принципно гласуват за ГЕРБ, биха го подкрепили", подчерта депутатът.

Изборът за ВСС

"Ние трябва да изберем добър ВСС, а не просто какъвто и да е - ВСС, в чиято квота от Народното събрание да има независими хора. Това трябва да са хора с гръбнак, които могат да кажат "не" дори на хората, които са ги посочили, когато са ги номинирали. А ако имаме партийни уговорки, ще имаме още от същото. Ние искаме друго - да изберем кандидати, които да могат да съберат подкрепа извън хората, които са ги предложили. Дали се водят преговори - към настоящия момент ние от ДБ трябва да решим кои ще подкрепим и кои заслужават нашата 100-процентова подкрепа”, каза още Иванов.