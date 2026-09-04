Тече процес на дълбока трансформация в службите – и структурна, и функционална, а целта е по-висока ефективност - това заяви премиерът Румен Радев по време на блиц контрола в Народното събрание..

Народният представител от ПГ на „Демократична България“ и зам.-председател на парламента Атанас Атанасов постави пред Радев въпроса какви действия ще предприеме за повишаване на надеждността на службите за сигурност, особено след като авторитетно френско издание въз основа на проучване е дало 0 точки за надеждност и ефективност на българските служби за сигурност.

„Аз от 10 години чета доклади за службите и мога да ви кажа, че процентът за некомплект за ДАР си е същият. Службата е обезпечена финансово, но там критериите за постъпване, критериите за работа явно са доста високи, така че това е една от причините службата да поддържа такъв некомплект“, каза премиерът.

Относно оценките за българските служби, той заяви, че помощник-генералният секретар на НАТО е изразил изключително висока оценка и за ДАР, и за ДАНС. „Така че аз се базирам на неговата оценка“, добави Радев и подчерта, че различни лидери и партньори са се изказвали винаги ласкаво.

По думите му особено в ДАНС работата по специфични направления със специфични държави се оценява изключително високо и партньорите ни ценят изключително високо тази информация и взаимодействието си с българските служби.

Премиерът отбеляза, че има нужда от трансформация. „Аз съм дал указания и в момента тече процес на дълбока трансформация в нашите служби – и структурна, и функционална, и се надявам в съвсем скоро време ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме“, съобщи Радев.

Министър-председателят обясни, че трансформацията е дълбока, така че да осигури една много по-висока ефективност. Той подчерта, че е изключително важно в съвременния свят да имаме високо ниво на технологично разузнаване, а това иска осигуреност, защото в повечето от случаите опонентите на нашите служби разполагат с много по-високи технологии отколкото ние. „Аз очаквам и парламентът в бъдещия бюджет да подкрепи технологичното обновяване на нашите служби“, каза още Радев.

Атанасов напомни, че и председателят на ДАНС, и председателят на ДАР са назначения на Радев в качеството му на президент още от 2021 г. по предложение на неговото служебно правителство с премиер Стефан Янев. Депутатът от ПГ на ДБ отбеляза още, че само през миналата седмица има тежък провал с елементарна операция, визирайки случая с GPS заглушителите.

„Не знам какви са тези промени, които предлагате. Но явно се налагат наистина радикални промени, защото ефективността е нула“, добави той.

Радев от своя страна заяви, че не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация, от кого и как. „Знам само, че КРС отиват първи – понеже те разполагат с тази апаратура“, каза премиерът. Той разказа, че служителите на Комисията за регулиране на съобщенията казват „търсим един заглушител“ пред ресторанта, когато са ги попитали какво правят там. „Чак после се уведомяват служби, МВР и т.н. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща. Ето това са фактите в момента, колкото и да са смешни, но това е положението“, каза още министър-председателят.

Радев изтъкна, че що се отнася до оценката за българските служби, председателят на ДАНС Пламен Тончев получи най-високата награда от службите на САЩ, която се дава веднъж в годината само на една служба.