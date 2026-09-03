Илияна Йотова обяви Кирил Вълчев за кандидата, с когото ще се яви на президентските избори на 25 октомври. Двамата ще се борят за президентския пост като кандидат-президентска двойка.

На 24 юли стана ясно, че Йотова ще се кандидатира за президент на предстоящите избори на 25 октомври. До днес името на вицепрезидента не беше ясно.

На 23 януари т.г. Йотова пое поста на държавен глава, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на настоящия премиер Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка. На 19 януари в обръщение до българския народ Румен Радев обяви, че ще подаде оставка.

Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент. Според Конституцията при прекратяване на правомощията на държавния глава вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.