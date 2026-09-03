През 2025 година до институцията на омбудсмана са подадени 10 256 жалби, става ясно от годишния доклад, който беше одобрен единодушно от парламентарната Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Най-голям дял от недоволството на хората е насочено към доставчиците на обществени услуги.

Проблемите, свързани с доставките на ток, парно и вода, формират 26% от всички постъпили сигнали. Велислава Делчева от институцията посочва, че се отчита и чувствително нарастване на жалбите, засягащи дейността на Националния превантивен механизъм. Тази дирекция извършва проверки за нарушени права в психиатрии, затвори, арести, бежански центрове и домове за хора с увреждания, като сигналите за тях вече достигат около 10% от общия брой.

В началото на годината е регистриран спад в активността на гражданите поради липсата на титуляр на поста, но след избирането на омбудсман и негов заместник тенденцията се е променила. Към 1 септември броят на жалбите вече надхвърля 11 500, като очакванията са до края на годината те със сигурност да достигнат 15 000.

Отчита се и засилен интерес към колективните форми на търсене на права. До момента през годината 63 440 граждани са потърсили съдействие от обществения защитник чрез подписки, докато през предходната година техният брой е бил малко над 29 000.