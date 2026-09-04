Общо 122 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали, съобщават от ГД “Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните звена са реагирали на 176 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които 10 в жилищни сгради; шест - в транспортни средства; два - в горски масиви; един - в съоръжение на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 97 пожара, от които 55 в сухи треви, горска постеля и храсти; три – в стърнища; 37 – в отпадъци.

Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства, както и при други ситуации в съдействие на различни структури и на граждани.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.