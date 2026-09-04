В почивните дни около 6 септември в пиковите часове ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите “Тракия“, “Хемус“, “Струма“ и в участък от път I-1 в област Благоевград, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при натрупването на няколко почивни дни, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

На 4 септември, петък, от 15:00 до 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

На 5 септември, събота, от 9:00 до 14:00 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София.

На 7 септември, понеделник, от 12:00 до 20:00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

На АМ “Хемус“, в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87 км), по АМ “Струма“ и републикански път I-1, в участъка от пътен възел (п. в.) “Симитли“ (376 км) до п.в. “Кресна“ на АМ “Струма“ (402 км) ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

За АМ “Тракия“ ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п.в. “Ихтиман“ (34 км) до п. в. “Вакарел“ (23 км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

На 4 и 5 септември преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 7 септември ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. / БТА