Френската прокуратура започна ново разследване срещу хирург, осъден за изнасилвания и сексуални посегателства над пациенти в продължение на десетилетия. Новото производство обхваща около 50 предполагаеми престъпления, съобщиха властите.

Жоел Льо Скарнек, един от най-мащабните случаи на осъден сексуален насилник във френската история, миналата година получи максималната присъда от 20 години затвор за изнасилване или сексуално насилие над 299 пациенти, повечето от които непълнолетни.

Прокурорът на Лориан Летисия Миранд заяви, че по време на процеса са били установени или потвърдени данни за нови престъпления, а властите са получили и допълнителни жалби.

Прокуратурата е започнала съдебно разследване по 40 нови случая на сексуално посегателство и 10 случая на изнасилване. Те са извършени срещу лица под 15-годишна възраст или от човек, злоупотребил с властта, произтичаща от служебното му положение, посочи Миранд.

Предполагаемите престъпления, за които давностният срок не е изтекъл, са извършени между 1987 и 2017 г. и засягат 48 жертви.

По време на миналогодишния процес Льо Скарнек призна, че е извършвал сексуални посегателства или е изнасилил 299 пациенти, 256 от които са били под 15 години, в болници между 1989 и 2014 г. Много от жертвите са били под упойка или са се събуждали след операции.

Той беше арестуван през 2017 г. след сигнал, че е изнасилил шестгодишно момиче, живеещо в съседство. При последвалото разследване полицията открила в компютъра му файлове, в които били описани престъпленията му, имената, възрастта и адресите на жертвите, както и характерът на посегателствата.

Адвокатите на Льо Скарнек не са отговорили веднага на запитването на АФП за коментар