Асен Симеонов остава за постоянно в ареста. Това определи Окръжният съд във Варна.
Съдът посочи, че има достатъчно доказателства, по които да се направи предположение, че е извършил престъпленията, за които е обвинен.
Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража” заради високата степен на обществена опасност.
Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза и че се е грижел за момичето през тези 23 дни, в които бяха в неизвестност, съобщава NOVA.
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