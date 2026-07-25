Асен Симеонов остава за постоянно в ареста. Това определи Окръжният съд във Варна.

Съдът посочи, че има достатъчно доказателства, по които да се направи предположение, че е извършил престъпленията, за които е обвинен.

Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража” заради високата степен на обществена опасност.

Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза и че се е грижел за момичето през тези 23 дни, в които бяха в неизвестност, съобщава NOVA.