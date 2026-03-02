Да бъде закупен нов комбиниран уринен анализатор за химично изследване и автоматизирана микроскопия, с който ще бъде модернизирано лабораторната база и ще повиши качеството и ефективността на диагностичния процес в Комплексния онкологичен център в Бургас, се предлага в докладна до Общинския съвет в Бургас, едноличен собственик на капитала.

В момента лабораторията работи с полуавтоматичен апарат от 2012 г., който извършва само химичен анализ с тест-ленти и изисква ръчна микроскопия. Това води до натоварване на персонала, забавяне на резултатите и риск от грешки поради ръчно въвеждане на данни без връзка с лабораторната информационна система.

Получена е оферта за нов анализатор на стойност 12 300 евро без ДДС. Той ще обедини химичния анализ и автоматизираната микроскопия в една система, ще съкрати времето за обработка на пробите, ще повиши точността и ще подобри обслужването на пациентите. При одобрение ще бъде стартирана процедура по Закона за обществените поръчки.