Шефът на Софийския затвор Борислав Чорбански е временно отстранен заради направеното предложение за предсрочно освобождаване на международния наркотрафикант Евелин Банев - Брендо.

Решението за отстраняването е на правосъдния министър в оставка Георги Георгиев, който е провокирал и проверка на казуса.

Министът Георгиев твърди, че шефът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на затворническата агенция (ГДИН), нито Министерство на правосъдието.

Правосъдното министерство напомня, че за свобождаването на осъден престъпник е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание.

Брендо изтърпява присъда от 10 години и половина затвор, като влезе зад решетки преди по-малко от 2 години. Сега началникът на затвора Борислав Чорбански твърди, че у затворника се забелязва трайна положителна промяна.

Брендо фактически е изтърпял 5 г. и 4 месеца, съобщава Евроком. В тази сметка влизат и дните му в предварителния арест.

Молбата за предсрочното освобождаване на афериста е постъпила в съда на 27 януари и е тазпределена на съдия Стоян Михов.

Банев има три присъди – 20-годишна за наркотрафик от Италия, 10 години за същото престъпление от Румъния и 6 години за пране на пари в България. Той бе в неизвестност години наред и се водеше издирван. През лятото на 2024 година той внезапно се появи пред затвора в София и поиска да излежи наказанията си.

Така и не стана ясно как Брендо е влязъл в България при условие, че беше издирван. Подозренията бяха, че той е долетял незаконно в страната с малък самолет още през 2022 г.

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов твърдеше, че по същата схема - с полет под определена височина, за да не бъде машината засечена от радарите - у нас са се вкарвали и наркотици. Няма публична информация докъде е разследването по този случай.