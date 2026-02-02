Международната полицейска служба Интерпол и ФБР са ангажирани с разследването на секскандала с разпространението на порнографски клипове, заснемани в козметични студиа в Бургас. Потърпевши са десетки жени, сред тях бременна и 15-годишно момиче, потърсили услугите за лазерна епилация в два салона- „Тифани“-в центъра на града и „Инфинити“ в бургаския комплекс „Меден рудник“, където се оказа, че клиентките също са били снимани голи и видеата са разпространявани в затворени групи в Телеграм и специализирани порнографски сайтове срещу заплащане.

Районната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство за това, че от 2024 година до януари т.г. с камери във въпросните лазерно-козметичните студиа са създавани порнографски материали, разпространявани в интернет и станали достояние на неопределен кръг лица. Това съобщи на извънредна пресконференция прокурор Щилиян Георгиев. До момента няма задържани по случая. В момента текат разпити на свидетели, като тепърва ще се установява има ли връзка между собственичките на двата козметични центъра. Има данни, които водят да се предположи свързаност, обяви прокурор Георгиев. По думите му, несъстоятелно е да се приемат твърденията на собственичките на студиата, че камерите монтирани в стаите за епилация са поставени с цел охрана. Но все още не е установено, кой всъщност е имал достъп до записите. От прокуратурата не се ангажираха с информация за профила на засегнатите жени, но според неофициални данни сред тях има множество публични фигури- нотариуси, държавни служители, журналисти и пр., потърсили услугите на козметичните салони. Днес полицията влезе на проверка и в двата центъра.

В случай, че разследващите установят автора на видеата, той може да получи ефективна присъда от 3 до 6 години затвор и глоба до 10 000 лева. Още не е установено колко точно на брой и в кои сайтове са публикувани порнографските кадри, като разследващите настояват за забраната им.