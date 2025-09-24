Нови правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти постижения в областта на науката, изкуството и спорта предлага кметът на Бургас Димитър Николов в докладна до общинския съвет. Целта е да осигури по-гъвкави механизми за стимулиране на младите хора и създаването на благоприятна среда за развитието и професионалната им реализация, а по този начин да допринесат за икономическия и културния просперитет на града..

Предвижда се да бъдат обхванати по-широк кръг студенти, които ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа. В програмата „Успешни студенти“ за първи път ще попаднат и обучаващите се за степен „Професионален бакалавър“, напр. по специалността „Медицинска сестра“, като това е мотивирано с нарастващата нужда от медицински кадри в региона.

Новост е въвеждането на мярката „Общинска поръчка“, която ще дава възможност за осигуряване на допълнителни места за безплатно обучение на студенти, когато държавата не е предвидила достатъчен прием. По този начин Община Бургас целенасочено ще може да насърчава подготовката на специалисти в ключови сфери като здравеопазване, образование и технологии.Инициативата е част от Стратегически приоритет 3 на Програмата за демографско развитие на Община Бургас, приета през юни 2023 г. Очаква се мерките да подпомогнат навременното включване на студентите още в началото на учебната 2025/2026 година.