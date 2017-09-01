"Ауди" излезе от платното и се заби в дърво в Карнобатско, шофьорът загина на място

40-годишен мъж от Калофер е загинал на място след катастрофа в село Венец, съобщи говорителят на ОДМВР - Бургас Цветелина Рандева.



Пътният инцидент е станал около 17, 50 часа вчера.



Поради движение с несъобразена скорост самостоятелно катастрофира, блъскайки се в дърво, лек автомобил "Ауди А4" с пловдивска регистрация, урпавляван от 40-годишен мъж от Калофер, който загива на място./Радио „Фокус“