"Ауди" излезе от платното и се заби в дърво в Карнобатско, шофьорът загина на място

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Снимката е илюстративна

40-годишен мъж от Калофер е загинал на място след катастрофа в село Венец, съобщи говорителят на ОДМВР - Бургас Цветелина Рандева.

Пътният инцидент е станал около 17, 50 часа вчера.

Поради движение с несъобразена скорост самостоятелно катастрофира, блъскайки се в дърво, лек автомобил "Ауди А4" с пловдивска регистрация, урпавляван от 40-годишен мъж от Калофер, който загива на място./Радио „Фокус“ 

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