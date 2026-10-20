През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над източните райони облачността ще е значителна и на места ще е мъгливо. Намалена видимост ще има в равнините и по поречията в останалата част от страната. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд – с разкъсана средна и висока облачност. До обяд видимостта ще се подобри. Ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините – и временно силен, юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 21°.

Над Черноморието сутринта облачността ще бъде значителна и на места ще бъде мъгливо. До обяд видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, на север от планините – и временно силен, юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

През нощта срещу четвъртък на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В четвъртък след временно разкъсване на облачността преди обяд, от запад тя отново ще се увеличи и до вечерта на места в Западна България ще превали дъжд. Ще продължи да духа юг-югоизточен вятър и ще се задържи сравнително топло с максимални температури в по-голямата част от страната над 20°. Минималните температури ще бъдат предимно между 8° и 13°. През нощта срещу петък по приближаващия към страната студен атмосферен фронт интензивни и значителни по количество валежи ще има в Северозападна България; ще се развият гръмотевични бури.

В петък студеният фронт ще премине през страната. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи, в отделни райони в Централна и Източна България – значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. До вечерта от запад облачността ще започне да се разкъсва.