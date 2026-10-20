Полицейски служители влязоха в сградата на Община Сунгурларе и иззеха документи от местната администрация.

Извършват се множество действия по разследването на обществени поръчки, за които има данни, че са отклонени огромни суми от бюджета, съобщи БНТ.

Проверява се как са изпълнени, на каква стойност, какви са платените суми и дали извършените дейности съответстват на платените средства. В хода на операцията са установени фиктивни дейности и порочни практики при избор на изпълнителите.

Кметът Димитър Гавазов заяви, че в момента пътува обратно към града след командировка и все още не е запознат с действията на полицията.