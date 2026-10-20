Граждани се събраха на протест пред сградата на президентската институция срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. В района има засилено полицейско присъствие. Протестът е под наслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!“.

Според организаторите търговски кораби са атакувани и потъват в Черно море и хора загиват, докато руски дронове достигат до опасна близост до нашите граници. Гърмят военни складове, атакуват се критични обекти, а тук ни приспиват с обещания, че „добрите отношения“ с агресора ще ни спасят, добавиха те.

Събралите се настояват за държава, която може да се защитава и управление, което разпознава опасностите, действа решително и работи рамо до рамо със съюзниците ни в ЕС и НАТО.

Пред Министерството на здравеопазването се провежда и друг протест, на млади лекари, под наслов „Не ви ли е срам“. Те казват, че като млади лекари са приоритет на правителството само на думи. Очаква се по-късно двата протеста да се слеят в един.