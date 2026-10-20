Бившето военно поделение в Звздец, което бе на легендарния 33-и мотострелкови полк до 1997 година, днес няма нищо общо със славното си минало и е превърнато в краварник, алармираха местни жители. Запустялата територия, останала държавна все още и стопанисвана от Министерството на отбраната, се охранява от фирма МОБА ЕООД, което е натоварена със задължението да пази военните поделения с отпаднала необходимост.

Оказва се обаче, че охраната е повече на хартия, отколкото реална и състоянието на имота предизвиква искрена загриженост от страна на бивши военни. Според тях в момента пазачи се водят 9 човека, а техен ръководител е началник сектор Иван Русев.

„Територията на поделението в с. Звездец е превърната в един голям краварник. Прилежащите постройки, които са собственост на МО, се използват нерегламентирано като складове за фураж и храна на животни. Животните пасат свободно вътре в самия военен обект. На територията му дори има изградени и функциониращи електропастири, което е недопустимо за имот с подобен статут.“, коментират очевидци. Собственик на животните бил местен животновъд, като се отблагодарявал с яйца, сирене и мляко.

Хората, които ги боли от разрухата, настояват Инспекторатът на Министерство на отбраната да извърши незабавна и извънредна проверка на място и да се изиска обяснение за занижения охранителен контрол и допускането на външни лица и животни в периметъра. Според тях е нужно охраната да изпълнява задълженията си и да вземе мерки, за да не се допускат своеволия върху терена.

















