Нямам идея какви останки са открити от кораба Chelsea-3 и дали министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е говорил за останки от дронове, или за такива от взрива, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

В изявлението си по-рано днес Пеев понечи, но се спря и не каза останки от какво са намерени.

"Българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване. Доколкото съм информиран, вече са намерили определени останки от..., които те ще анализират", бяха точните му думи.

Пеев добави, че когато има готови резултати, обществото ще бъде информирано.

"Информацията, която трябва да излезе, трябва да бъде от Военната прокуратура", посочи министърът на отбраната и добави, че Военна полиция също има готовност да окаже помощ. "Нека да оставим разследващите органи да си свършат работата", призова той.