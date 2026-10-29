Удареният с дронове кораб „CONTSHIP JET" е потънал късно снощи. Информацията потвърди и капитан Димитър Димитров, който е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Органите за контрол на движението на корабите в Черно море са установили потъването, каза той пред Нова тв.

Държавата трябва да поиска от корабособственика пълен опис на всички товари, които са били на кораба, за да се прецени опасността. Според информация на морските власти на борда е имало 421 контейнера. След потъването остават въпроси за състоянието на товара и евентуалните рискове за морската среда. Издадено е и съобщение до всички кораби, за да следят за контейнери във водите.

Късно снощи всички моряци от ударения плавателен съд пристигнаха във Варна. На борда е имало 14 филипинци и четирима украинци.

По данни на българските власти корабът е бил поразен на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Контейнеровозът, който е плавал под либерийски флаг с курс от Хайфа към пристанище Констанца, е петият ударен плавателен съд в българската изключителна икономическа зона през последния месец. Този път обаче българското командване е имало изпреварваща информация. Тя е дошла от френския морски патрулен самолет "Атлантик", който е забелязал безекипажни катери на около 30 морски мили от Калиакра.

В очакване, че може да се стигне до атака, всички кораби в района са били предупредени, а към зоната са изпратени превантивно спасителни катери. По обяд, „CONTSHIP JET“ е ударен от 3 дона. Според командира на военноморските сили не е имало начин те да бъдат прехванати и унищожени.

Контраадмирал Кирил Михайлов, който е командир на ВМС снощи заяви: "Корабите в района бяха предупредени и на 16 канал от морския патрулен самолет за приближаващите дронове". Областният управител Марио Смърков от своя страна каза, че има потвърждение от представител на собственика на кораба, че е осигурил хотел, в който да бъдат настанени моряците.

Вчера пред БНР капитан Тодор Георгиев, собственик на корабна агенция, категорично заяви, че дроновете са руски, определяйки нападението като „подигравка с черноморските съседи“. Разследването по случая продължава.