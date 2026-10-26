Трима души загинаха, след като 82-годишен шофьор загуби контрол и падна с колата в морето, мъртви са той, съпругата му - на 74 години, и техният 45-годишен син.

Семейната трагедия се е случила в неделя вечерта на пристанището Пирея в гръцката столица малко след 20:30 вечерта, съобщи bTV.

Малко след 21 часа вечерта при проливен дъжд бреговата охрана е извадила мъртъв 82-годишния шофьор от морето, а по-късно водолази са извадили от колата съпругата му и техния син, също мъртви.

В 22 часа беше изваден и автомобилът на семейството.

В операцията са участвали кораб на бреговата охрана, екип за подводни мисии, частни кораби, както и кораб от Навигационната служба.

Досега не е публикувана допълнителна информация за обстоятелствата, при които колата е попаднала в морето. Според информация на ERT колата е била управлявана от 82-годишния баща, който най-вероятно е загубил контрол над превозното средство поради неблагоприятните условия, преобладаващи в резултат на проливния дъжд, паднал непосредствено преди инцидента в района на Пирея.