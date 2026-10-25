Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през изминалата седмица, докато при редица основни хранителни продукти се отчита понижение на цените, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Индексът на тържищните цени, който следи движението на хранителните стоки на едро, се повишава с 0,21% до 2,360 пункта спрямо 2,355 пункта седмица по-рано.

Най-силно при зеленчуците поскъпват тиквичките – с 18,36% до 1,07 евро за килограм. Доматите увеличават цената си с 10,24% до 0,59 евро, а червеният пипер – със 7,26% до 1,33 евро за килограм.

По-скъпи са още краставиците – с 4,59% до 1,55 евро, картофите – с 2,65% до 0,62 евро, зелето – с 2,11% до 0,58 евро, и морковите – с 1,91% до 0,64 евро за килограм. Поевтиняват зеленият пипер – с 1,79% до 1,55 евро за килограм, и зелената салата – с 3,09% до 0,69 евро за брой.

При плодовете ябълките поскъпват с 1,60% до 1,14 евро за килограм, а гроздето – с 0,63% до 1,27 евро. Бананите поевтиняват с 5,66% до 1,40 евро, а лимоните – с 0,78% до 1,53 евро за килограм.

При млечните продукти кравето сирене поевтинява с 1,19% до 5,97 евро за килограм, а кашкавалът тип "Витоша" – с 2,75% до 9,18 евро. Кравето масло в пакетче от 125 грама понижава цената си с 3,06% до 1,33 евро. Прясното мляко също поевтинява с 0,50% до 1,20 евро за литър, докато киселото мляко поскъпва с 1,35% до 0,75 евро за кофичка от 400 грама.

Цената на замразеното пилешко месо остава почти без промяна – 3,54 евро за килограм, докато яйцата размер М поскъпват с 3,09% до 0,20 евро за брой.

Сред основните хранителни продукти най-голям спад се отчита при зрелия фасул – с 4,58% до 2 евро за килограм. Захарта поевтинява с 3,43% до 0,90 евро, брашното тип 500 – с 2,82% до 0,62 евро, а олиото – с 2,05% до 1,72 евро за литър. Същевременно оризът поскъпва с 0,61% до 1,65 евро за килограм, а лещата – с 1,42% до 2 евро.

Данните показват, че въпреки поевтиняването на редица основни хранителни продукти общото равнище на цените на едро продължава леко да се повишава, основно заради поскъпването на зеленчуците.