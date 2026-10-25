Изключително ниска избирателна активност в първите часове на изборния ден, сочат данни на социологически агенции. 1,1% е избирателната активност към 08:00 ч., според данните от exit poll на социологическа агенция „Тренд”.

А по данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“ избирателната активност е едва 0,5% към 8:30 ч.

Ниската активност в ранните часове обаче не е окончателен показател за участието в изборите. В хода на деня броят на гласувалите традиционно се увеличава, особено след края на почивните дни и в часовете преди затварянето на секциите.

Според предварителните анализи социолозите очакват около 40% да е избирателната активност, което ще доведе до балотаж на президентските избори.

По данни на Централната избирателна комисия в избирателните списъци са включени около 6,59 милиона души, сред които над 46 хиляди гласуват за първи път. В страната са разкрити хиляди секции с машинно гласуване, а българските граждани зад граница също могат да упражнят правото си на вот.