Нападенията срещу търговски кораби са неприемливи, а Румъния и Турция ще си сътрудничат за установяване на стабилен и свързан регион, е заявил външният министър на Румъния Дан Некулаеску в телефонен разговор с турския си колега Хакан Фидан днес, съобщава агенция Аджерпрес. Това е първият разговор на Некулаеску с Фидан в качеството му на министър на външните работи.

"Проведохме добър първи разговор днес с турския ми колега Хакан Фидан. Пред нас стои пълноценен двустранен дневен ред и споделен приоритет - по-безопасно Черно море", написа Некулаеску днес в профила си в платформата X.

"Нападенията срещу търговски кораби са неприемливи. Като съюзници в Черно море, трябва да действаме заедно", посочва още в публикацията си румънският министър. Той отбелязва, че двете държави ще работят по-тясно в рамките на НАТО и ще активизират тристранните разговори с България.

"Случващото се в Черно море засяга държави по целия свят. Румъния и Турция ще си сътрудничат по-тясно за стабилен и свързан регион", добавя още румънският дипломат.

Чуждестранен търговски кораб потъна вчера в Черно море след предполагаем удар от дрон на 13 морски мили от брега на румънския град Констанца. Корабът „Хорив“ е плавал под флага на Коморските острови с 13 души на борда. Според информацията плавателният съд е ударен от дрон и е потънал близо до териториалните води на Румъния. При инцидента е загинал един моряк, а трима души бяха обявени за издирване.

Румънският президент Никушор Дан заяви вчера, че инцидентът с кораба в Черно море е ново предизвикателство пред сигурността в региона.

"Очевидно е, че това събитие е част от процеса на ескалация, предизвикан от Русия в контекста на войната в Украйна", допълни той. Държавният глава посочи, че инцидентът се случва в напрегната регионална обстановка, обусловена от войната в Украйна и рисковете за сигурността в Черно море, и информира, че предстои разгръщането на допълнително оборудване без да съобщава подробности.

По повод новия инцидент в Черно море министърът на външните работи Дан Некулаеску отбеляза вчера, че Румъния координира действията си тясно със съюзниците от НАТО, включително България и Турция, за ускорено внедряване на допълнителните способности за наблюдение, договорени на заседанието на Северноатлантическия съвет на 20 октомври.