„Как да се храним по време на онкологично лечение“ бе темата на среща, проведена днес в Бургас, на която лектори бяха водещи специалисти. Медицинският онколог доц. Ася Консулова и проф. Дарина Найденова – специалист по хранене и диететика, дадоха основни насоки за балансираното хранене, хранителните добавки и важността на правилното хранене по време на лечението. Беседата бе организирана от фондация „Една от 8“ с подкрепата на КОЦ-Бургас, като предизвика интереса на десетки пациенти и техни близки. Сред хората бе и новият управител на КОЦ-Бургас д-р Николай Киселков.

Инициативата има за цел да помогне на хората, преминаващи през онкологично лечение, и на техните близки да се ориентират сред голямото количество, а понякога и противоречива информация за храненето по време на терапия.

По време на беседите специалистите отговарят на едни от най-често задаваните въпроси - какви са рисковете от недохранване по време на онкологичното лечение, има ли храни, които трябва да бъдат изключени от менюто, и кога приемът на хранителни добавки е подходящ.

Особено внимание се отделя на широко разпространените митове за храненето при онкологични заболявания. Следването на крайни хранителни режими или непроверени препоръки без консултация със специалист може да доведе до недостиг на важни хранителни вещества, загуба на тегло и влошаване на общото състояние. Затова едно от основните послания на инициативата е решенията, свързани с храненето по време на терапия, да бъдат основани на медицински доказателства, предписани от лекар и съобразени с индивидуалното състояние на пациента.

Според проф. Найденова е важно да се приемат толкова калории, от колкото тялото се нуждае, като е добре половината да бъдат от въглехидрати, 1/4 да са протетините, а между 15 и 30% „добри мазнини“ като омега 3. Храните, които трябва да се ограничават са пържени и панирани, колбаси, преработени храни и ултра преработени храни – пакетираните изкушения.

Хората задаваха много конкретни въпроси, на които получиха точните отговори от специалистите.