България избира президент и вицепрезидент днес, 25 октомври 2026 г. В първия тур на президентските избори участват 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имат 6 590 000 български граждани. За 46 000 от тях това ще бъде първа възможност да участват в избора на държавния глава.

Секциите в страната отвориха в 07:00 сутринта. В организацията участват към 100 000 членове на секционни комисии, а за машинното гласуване са осигурени 11 888 устройства.

В 9 373 секции ще може да се гласува с машина, като в 2 249 от тях ще има по две устройства.

При затруднение с машинното гласуване членовете на СИК могат да дават само устни указания и трябва да спазват дистанция от поне 2 метра. Нямат право да докосват или управляват устройството вместо избирателя.

Избор на първи тур има при 50% плюс един глас, ако във вота са участвали над половината от избирателите.