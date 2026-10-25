На проведените в събота избори нито един кандидат за член на ВСС от квотата на прокурорите не успя да получи необходимия брой гласове, за да бъде избран, съобщиха от Изборната комисия. Поради това на 25 октомври ще се проведе балотаж, на който представителите на държавното обвинение в страната ще гласуват отново.

Решението за проведения избор подлежи на обжалване.

Магистратите трябваше да изберат от 25 кандидати. Право на глас имаха 1567 прокурори, гласували са 1363.

Гласуването се проведе с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции в страната, съвпадащи с броя и местоположението на окръжните съдилища.