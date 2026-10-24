От началото на предизборната кампания за президент и вицепрезидент на България в структурите на МВР са получени 168 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите.

143 от тях са за купуване на гласове; 6 – за неправомерна агитация, един – за корпоративен вот и 18 – за други нарушения, свързани с изборния процес, съобщиха от МВР.

До момента са образувани 6 наказателни производства, от които 4 са за престъпления по чл. 167-169г от НК, и две бързи производства.

На територията на страната са проведени общо 180 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.