Комисията за защита на потребителите обяви нови данни от извършените проверки в търговските вериги, след като бяха констатирани надценки, надвишаващи 140% на хранителни стоки в търговската мрежа. Сред стоките с най-завишени надценки са кравето масло, сиренето, кашкавалът, както и доматите и кромидният лук. Ако веригите не докажат икономическа обосновка зад тези увеличения, то те могат да бъдат санкционирани съгласно закона.След проверките на цените на хранителните продукти Комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.

"След като представихме първоначалните данни от проверките на търговските вериги, продължихме работата си и се натъкнахме на още по-фрапираща информация и допълнителни съмнения за нарушения. Поради това вече сме започнали производства за налагане на санкции, предвидени в законите". Това обяви председателят на КЗП Мая Манолова на брифинг.

По думите ѝ са констатирани увеличения на цените за стоки от първа необходимост, включени в малката потребителска кошница, при които е установено поскъпване в рамките на проверявания период - от август до октомври. "Поради това започнахме 11 производства за необосновано повишаване на цените. Става дума за поскъпване на сирене, мляко, домати, краставици и други стоки от първа необходимост. В рамките на производствата търговците ще имат възможност да докажат обосноваността на повишаването на цените през този период. Предвидените санкции - в случай, че не бъде установена обоснованост на увеличението след представянето на съответните данни, са в размер от 10 000 до 100 000 евро. Глобите се налагат за всеки отделен продукт от Комисията за защита на потребителите", обяви Манолова.

Тя подчерта, че КЗП е продължила работата си и по изследването на надценките в търговските вериги при основни хранителни продукти, включени в малката потребителска кошница, и експертите се натъкнали на още притеснителни данни. "Разбира се, шампион е маслото, което се продава с надценка от 135%. Както виждате, доставната му цена е 1,43 евро, а продажната цена е 3,79 евро с включен ДДС. След като приспаднем ДДС, надценката на това масло достига 135%", даде пример председателят на комисията.