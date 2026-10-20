Няма намаление на корабния трафик на пристанищата Варна и Бургас в месеца на военните действия. Това коментира министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Ефектът от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, ще бъдат наблюдавани в бъдеще, посочи Пеев. Той допълни, че правителството работи усилено, за да осигури условия за износ за зърнопроизводителите. Обсъжда се жп прелез, разработваме различни мерки, за да осигурим оптимални условия, допълни министърът.

Корабът „Челси 3“ (Chelsea-3) е на пристанището в Бургас, като в момента българските служби провеждат разследване, каза Пеев. Той допълни, че вече са намерени останки, които те ще анализират. Ако българските служби нямат техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания, отбеляза министърът. По думите му задълженията на ръководеното от него министерство са били да организират и координират операцията.