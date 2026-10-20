Важен пробив в разследването на атаката срещу кораба „Челси 3“ в Черно море. Българските служби са открили останки от дрон на борда на поразения плавателен съд, съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, цитиран от bTV. Намерените части предстои да бъдат изследвани, за да се съберат доказателства за произхода на безпилотните апарати, атакували кораба край българското крайбрежие. Засега властите не са обявили кой стои зад нападението, а тежко повреденият съд остава на пристанище Бургас.

Откритите останки отиват на експертиза

Георги Пеев потвърди, че разследващите вече разполагат с физически останки от дрон, намерени при огледите на „Челси 3“.

Той не разкри какви точно са откритите части, нито дали по тях има обозначения, които могат да помогнат за установяване на производителя и произхода на безпилотния апарат. „Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано“, заяви министърът.

Разследването се води под надзора на Военно-окръжната прокуратура в София. Експертите извършват подробни огледи на корпуса, пробойните и останалите поражения, причинени при атаката.

Корабът беше ударен на 13 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 17 морски мили източно от Бяла. По данни на Министерството на транспорта срещу него са били насочени три въздушни дрона. Всички 15 души от екипажа бяха спасени.

Министърът видял лично тежките поражения

Транспортният министър разказа и за мащаба на щетите, нанесени на плавателния съд. „Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично“, заяви Пеев.

Той обясни, че операцията по изтеглянето на кораба до Бургас е била изключително сложна заради тежките поражения по корпуса и неблагоприятните метеорологични условия.

Капитан Живко Петров от „Морска администрация“ също описа трудностите, пред които са били изправени спасителните екипи. „Най-голямото предизвикателство беше, от една страна, лошото време, а от друга - това, че корабът не е здрав“, посочи той при посрещането на плавателния съд в Бургас.

Операцията беше осъществена с български сили под координацията на Министерството на транспорта и „Морска администрация“, с участието на Военноморските сили и „Гранична полиция“.

След успешното изтегляне на „Челси 3“ властите получиха възможност да извършат подробни технически експертизи в контролирана пристанищна среда.

Кой атакува кораба

Това остава основният въпрос пред разследващите. Преди откриването на останките министър Пеев заяви пред Нова телевизия, че България ще направи всичко възможно да установи откъде е дошло нападението чрез независимо разследване.

Властите вече са уточнили, че използваните дронове не са български, но все още няма официално потвърден произход на безпилотните апарати.

Разследващите трябва да установят и механизма на пораженията, включително какви взривни средства са били използвани.

Атаката срещу „Челси 3“ не беше единственият подобен инцидент в района. Същата нощ друг търговски кораб - „Ейч Ес Дигнити“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше поразен край Шабла и потъна.

България засилва контрола в Черно море

Въпреки атаките транспортният министър съобщи, че корабният трафик през пристанищата Варна и Бургас не е намалял. Напротив, по думите му се отчита дори леко увеличение.

Българските власти продължават наблюдението на морските пространства и обмена на информация с Румъния и Турция.

Министърът подчерта, че страната ни работи за максималната сигурност на корабоплаването в териториалното си море.

Георги Пеев предупреди още, че последиците от военните действия в близост до българските морски пространства могат да се проявяват продължително време.

Сред приоритетите на транспортното министерство е и осигуряването на нормални условия за износа на зърно през черноморските пристанища. „Ще направим всичко възможно да осигурим условия за зърнопроизводителите, защото сега е сезонът“, заяви Пеев, като уточни, че се разработват различни мерки.