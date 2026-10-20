Българският фармацевтичен съюз настоява за ключови промени - нелегалното производство и продажба на лекарства да бъдат криминализирани. Като друго предложение се откроява ваксините да могат да се поставят и в аптеките от специално обучени магистър-фармацевти.

Председателят на организацията Димитър Маринов заяви, че поставянето на ваксини в аптеките е практика в много страни от ЕС. Маринов обясни, че в момента пациент, който иска да му бъде поставена ваксина, първо трябва да отиде на лекар, за да му бъде издадена рецепта за ваксина, а след това да отиде до аптеката и да си я закупи.

Поставяне на ваксина в аптеките

"Трябва да я вземете в хладилна чанта между 2 и 8 градуса, да я сложите вкъщи в хладилник, после да отидете пак при личния лекар, където ще се срещнете с болни хора... Накрая да ви поставят ваксината. Твърде вероятно е, ако не сте изпълнили стъпките, тази ваксина да не е годна", обясни председателят на организацията.

По думите на Маринов най-лесно е ваксината да може да се постави в аптеката.”Фармацевтът задава няколко въпроса, ваксината се темперира, поставя се, изчаква се 10-15 минути да се види за алергична реакция, след което си тръгвате”, предложи експертът в предаването “България сутрин”.

Маринов все пак уточни, че не всеки фармацевт може да поставя ваксини и се провежда допълнително обучение за тази цел. Текстът, който позволява това нещо да се случи, е минал на първо четене в комисия в парламента, стана ясно от думите на Маринов.

"Вярваме, че още догодина следващите противогрипни ваксини ще можем да ги поставяме в аптеките", отбеляза Маринов.

Липсата на противогрипни ваксини

Председателят на фармацевтичен съюз коментира и липсващите противогрипни ваксини в аптечната мрежа. Маринов каза, че компаниите, които внасят ваксините са две и те са потвърдили, че ще спазят ангажиментите си към здравното министерство.

"Едната компания каза, че няма да има ваксини за аптеките, а другата каза да очакваме някакви количества между между 9 и 13 ноември. Друг въпрос е, като дойдат тези 70 хил. ваксини, как ще ги разпределим и до кои аптеки ще стигнат", разясни председателят на БФС.

Маринов обърна внимание, че интересът към противогрипните ваксини е голям, но за общопрактикуващите лекари е трудно, тъй като, ако имат записани 100 човека, често получават едва 15-20 ваксини.

Нерегламентираната продажба на лекарства

"Внесохме писмо и всички поискахме криминализиране на нелегалното производство и продажба на лекарствени продукти. Текстове в Наказателния кодекс, което го прави престъпление. В момента всеки прави някакви инжекции, хапчета, продават ги на баснословни цени онлайн. Домейните са в чужбина, изключително трудно е свалянето", коментира Маринов.

Експертът подчерта, че и в момента могат да се налагат санкции, защото някой физически доставя медикаментите. "Ще може да се заемат вече и полицията, и прокуратурата, а не само Агенцията по лекарствата. Целият сектор го иска това, и пациентите ще го поискат", заключи Маринов.