По повод Деня на българския лекар и празника на св. Иван Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари, главният административен директор на Български кардиологичен институт, част от който са високотехнологичните болници "Сърце и Мозък", отправи послание на признателност към колегите си и техните семейства

„Една болница е толкова добра, колкото са хората, които работят в нея. Имам всички основания да твърдя, че в нашите болници работят едни от най-добрите лекари! Гордея се с Вас, колеги!“

С тези думи д-р Ембие Азис, главен административен директор на Българския кардиологичен институт, поздравява лекарите във всички болници на БКИ по повод професионалния им празник.

В центъра на посланието ѝ са хората, с които всеки ден споделя отговорността за пациентите, радостта от успешното лечение и удовлетворението, когато човек се върне при близките си.

„Всеки от нас помни първите си стъпки в професията с онази искрена вяра, че можем да спасим човешки живот“, споделя д-р Азис. Тази вяра остава и в основата на пожеланието ѝ към колегите: да съхранят смисъла на своя избор и уважението към човешкия живот.

„Познавайки Ви, знам, че от другата страна на везните натежават моментите, които придават смисъл на всичко това: радостта от успешно проведено лечение, пациентът, за когото са казали „няма шанс“, а днес се връща при семейството си. Малки и големи победи, които ни дават сили и смисъл да продължим. Ден след ден!“

Д-р Азис отправя благодарност към лекарите, медицинските сестри и целия екип за труда и всеотдайността. Специални думи посвещава и на семействата им, чиито търпение, подкрепа и разбиране съпътстват професионалния им път.

„Пожелавам Ви преди всичко здраве! Нека св. Иван Рилски Чудотворец закриля нас, семействата ни и нашите пациенти. И нека никога не губим вярата в смисъла на пътя, който сме избрали.

Честит Ден на българския лекар!“