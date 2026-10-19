Атаките по гражданиски кораби в Черно море са изплашили феновете на Евровизия. По думите на хотелиерът Румен Мончев от Слънчев бряг, още след първия удар по кораб близо до България, резервациите са спрели.

"Чувства се една спирачка. Резервациите, които получавахме за "Евровизия" - не мога да кажа, че напълно спряха, но доста се затормозиха. Получавахме по няколко на ден, а сега от няколко дни не сме получавали нищо. Не сме пипали цени или друго. Всичко вървеше нормално, но с тази гламундерска история, която се развива при нас, ние граничим с тези проблеми и няма да е приятно за хората", сподели Мончев пред bTV. "Притесненията са реални. Бяхме оптимистично настроени, че всяко чудо е за три дни, но тези три дни започнаха да продължават. Надяваме се да няма отново някой думнат кораб."

По думите му туризмът е бизнес, който се нуждае от щастие, спокойствие, доверие.

"Няма как, когато постоянно се правят проблеми в акваторията на Черно море, да сме добре. Хората искат да се чувстват добре, да са щастливи и спокойни, не искат проблеми. Когато се замислят къде отиват, какво и защо се случва там, няма как. Това го наблюдаваме по резервациите", добави той.

Христина Славова от Регионалната туристическа камара в Бургас обясни, че засега няма данни за значително забавяне или пряк ефект върху туризма, но ако такъв има, то той е репутационен.

"България е една от най-сигурните дестинации на световната туристическа карта и е важно да запазим този образ. Пикът на летните резервации обикновено е през декември и януари, тогава се планират и чартърните полети. Идва ролята на институциите и бранша, да се обмисли какъв е рискът и да се обясни какви мерки за предприети. Много са важни комуникационните послания, които ще се отправят, тъй като ситуацията се следи от чуждите медии. Хората в Европа и света искат да знаят как се управлява рискът", обясни Славова.

Чуждестранни туристически организации засега не са изпращали запитвания официално какво се случва у нас - следят медиите.