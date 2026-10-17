Гърция е осигурила над 3,6 милиона безплатни противогрипни ваксини за своите граждани, докато в България лекари и фармацевти изразяват сериозни опасения за недостиг на препарати в началото на сезона. В съседната държава 30% от количествата вече са разпределени в аптечната мрежа, където пациентите могат да получат и поставят ваксината безплатно.

Ситуацията у нас е значително по-различна. Българските аптеки очакват едва около 70 хиляди дози от един от видовете инжекционни ваксини, като доставките са планирани едва за ноември. Друг вид инжекционен препарат изобщо няма да бъде наличен за свободна продажба. Това забавяне поставя общопрактикуващите лекари пред организационни и морални трудности.

Д-р Гергана Николова сподели пред NOVA, че миналата година по това време имунизационният процес вече е бил в ход. Според нея, ако ваксините пристигнат в края на октомври, лекарите ще трябва да работят в изключително кратки срокове през ноември. Тя подчерта, че при ограничени количества медиците ще бъдат изправени пред етичната дилема на кои пациенти да откажат имунизация.

На 6 октомври Николай Костов от Асоциацията на собствениците на аптеки предупреди, че доставките за България може да се забавят заради трудности при култивирането на щама H3N2, което е засегнало производството в цяла Европа. Епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова също определи липсата на инжекционни ваксини в средата на октомври като сериозен повод за притеснение, тъй като лекарите все още не могат да имунизират бременни жени и хора с хронични заболявания.

От фармацевтичния сектор посочват, че очакваните 70 хиляди дози представляват едва една трета от първоначално поръчаните количества. Стефан Минков, заместник-председател на Българския фармацевтичен съюз, отбеляза, че все още не е ясно как ще бъдат разпределени тези препарати между близо 3300 аптеки в страната.

Здравният министър Катя Ивкова обясни, че снабдяването на свободния пазар не е под прекия контрол на Министерството на здравеопазването. Въпреки това ведомството уверява, че ваксините по националните програми също се очакват в началото на ноември. За разлика от инжекционните препарати, назалните ваксини за деца вече са налични. Осигурени са 75 хиляди дози, като безплатната имунизация обхваща деца от шестмесечна възраст до 7 години, както и деца с хронични заболявания до 17 години.