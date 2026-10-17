Доматите и краставиците се продават на цени, които в някои случаи надхвърлят повече от два пъти стойността им на едро. Килограм краставици, който струва 1,20 евро при производителя, достига до 2,80 евро в магазините, а розовите домати се предлагат за 7–7,50 евро при цена на едро от 3–3,50 евро. Големите разлики пораждат съмнения за спекулативно ценообразуване. В същото време производителите предупреждават за ново поскъпване заради растящите разходи за отопление, торове и транспорт.

Според данни на Комисията за защита на потребителите (КЗП) при краставиците доставната цена е намаляла с 14%, докато продажната е нараснала с 15%. Това показва, че поевтиняването при доставките не се отразява непременно върху цените за потребителите.

В същото време от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция предупреждават за ново увеличение на цените заради по-скъпите енергоносители, торове и препарати, съобщава NOVA.

Надценките достигат и над 100%



Разликата между цените на едро и дребно е особено голяма при някои български зеленчуци. Краставици, които напускат оранжериите на цена от 1,20 евро за килограм, се предлагат в магазините за до 2,80 евро. Това е увеличение от около 133%.

Подобна е ситуацията при розовите домати. Борсовата им цена е между 3 и 3,50 евро за килограм, но в търговската мрежа достига 7–7,50 евро.

Според оранжерийните производители тези разлики са прекомерни и се натрупват при преминаването на продукцията през посредници. Те твърдят, че част от търговията се извършва в сивия сектор, включително без начисляване на ДДС.

Търговците обясняват по-високите цени с увеличените разходи за транспорт и съхранение. Самата разлика между цените на едро и дребно обаче не доказва спекула, тъй като включва и разходите по доставката и продажбата на продукцията.

Остава въпросът доколко тези разходи оправдават надценки, които при някои продукти надхвърлят 100%, особено на фона на данните за намаляващи доставни цени.

Производителите също предупреждават за по-високи цени



С настъпването на по-студеното време оранжериите вече се отопляват, което увеличава разходите за производство. Според представители на сектора енергоносителите са поскъпнали с около 30–40%.

Производителите отчитат и увеличение на цените на торовете, препаратите и горивата. Те свързват част от поскъпването с конфликта в района на Ормузкия проток и усложнената обстановка в Черно море, която засяга морските доставки.

По техни думи някои търговци вече продават на по-високи цени дори предварително закупени количества суровини.

Оранжерийният сектор недоволства от липсата на компенсации



Допълнително напрежение сред производителите предизвиква разпределението на предвидената за земеделието т.нар. „иранска помощ“. Средствата са предназначени да компенсират част от увеличените разходи за горива и торове и трябва да бъдат изплатени до края на декември.

От браншовата организация твърдят, че оранжерийният сектор няма да получи компенсации за основните горива, които използва за отопление.

Според информацията, с която разполагат производителите, подпомагането ще бъде насочено към поскъпването на дизеловото гориво. В оранжериите обаче се използват и други енергоносители, сред които газ и пелети, за които не се предвижда компенсация.

От асоциацията определят това като несправедливо решение. В предоставената информация обаче няма официална позиция на Министерството на земеделието, която да потвърждава окончателните условия за подпомагане.

Част от стопанствата планират да намалят производството



Освен високите разходи земеделските производители посочват нестабилните изкупни цени, трудностите при реализацията на продукцията и нелегалния внос сред основните проблеми в сектора.

Един от стопаните съобщава, че е изкоренил над 100 декара ранно зеле заради срив на пазара. Сега е засадил зимно зеле, но не е сигурен дали ще успее да го продаде.

Заради несигурността и увеличаващите се разходи той планира да намали зеленчукопроизводството си с поне 50% през следващата година. В момента стопанството му обхваща 600 декара.