Облачно, хладно и с превалявания на юг, които постепенно ще спират през деня – такова време ни очаква в събота според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

На 17 октомври облачността ще е променлива, по-често значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има все още на места в югоизточните райони, но през деня валежите ще отслабват и спират. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°.

В 6.00 тази сутрин бяха измерени минус 10 градуса на връх Мусала и минус 7 градуса на Черни връх.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – 0°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, но слаби превалявания ще има главно по южното крайбрежие в часовете преди обяд. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.