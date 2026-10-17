Как Ива Михайлова се е озовала в България, след като няма официален запис за преминаването ѝ през границата? Този въпрос продължава да стои без окончателен отговор, а директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов внесе нови подробности по случая, който предизвика напрежение между София и Скопие.

„Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с казуса с Ива Михайлова“, заяви Златанов в ефира на Нова телевизия.

Той потвърди, че българските власти вече са изпратили официален отговор на Северна Македония.

„Вече върнахме отговор на македонските власти – запис в системата за граничен контрол през българо-македонските гранични пунктове няма“, обясни директорът на Гранична полиция.

Златанов: Знам как е влязла, но не мога да коментирам

По думите му проверката по случая продължава, но към момента няма основания за притеснение относно действията на българските гранични органи.

„Имам представа за това как Михайлова е в България, но не мога да коментирам“, заяви Антон Златанов.

Той беше категоричен, че няма данни за нарушение, извършено от българската държава.

Изявлението му обаче не дава окончателен отговор на въпроса как точно младата жена е преминала границата, след като подобно преминаване не фигурира в официалните регистри.

Ива Михайлова твърди, че е влязла напълно законно

На 12 октомври стана известно, че Ива Михайлова се намира на българска територия.

Пред медиите тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт.

Михайлова твърди, че се е легитимирала с двете си лични карти – българската и тази, издадена от Република Северна Македония.

Властите в Скопие обаче представиха различна информация.

Според македонското Министерство на вътрешните работи в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

Така възникна противоречие между разказа на младата жена и данните на граничните служби от двете държави.

Скопие поиска арест и екстрадиция

Случаят придоби нов обрат, след като Република Северна Македония поиска международно издирване, арест и екстрадиция на Ива Михайлова.

На 13 октомври в 19:38 часа в българската Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е получено официално съобщение от Интерпол – Скопие.

Искането се отнася до Михайлова, която притежава двойно гражданство – българско и на Република Северна Македония.

Според предоставената информация тя е подсъдима за престъпление, свързано с нарушаване на правилата за движение по пътищата.

Съдът в Кочани е издал заповед за ареста ѝ на 13 октомври.

На следващия ден, 14 октомври, българското МВР официално потвърди получаването на искането.

От ведомството уточниха, че към момента на съобщението няма издаден червен бюлетин на Интерпол за Михайлова и българските власти не са предприели действия по установяване на местонахождението ѝ.

МВР припомни и конституционните разпоредби, според които български гражданин може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване само при условията, предвидени в приложим международен договор.

Така, докато Скопие настоява за екстрадиция, а Ива Михайлова поддържа, че се е прибрала законно, българските власти уверяват, че не са допуснали нарушение при граничния контрол.

Основният въпрос обаче остава открит – как точно е осъществено преминаването на границата и защо то не е отразено в официалните системи.