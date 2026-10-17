Протестно шествие с искане за по-високи доходи блокира части от София в петък. От КНСБ са против предложения от правителството размер на минималната работна заплата за следващата година - 660 евро, както и срещу предвиденото 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера.

Тодор Капитанов, председателят на КНСБ заяви пред bTV, че предвиденото 5% увеличение на заплатите в бюджетно финансираните сектори предизвиква сериозно социално напрежение.

“На този етап тези 5% предизвикват изключително високо социално напрежение. То избива още от началото на тази седмица с протести в отделни градове, в които се включиха хора, работещи в структури, финансирани от бюджета“, коментира Капитанов.

Той каза още, че проведената вчера среща с представителите на властта и вицепремиера не са довели до конкретни резултати. Причината - синдикатите настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията, въпреки че според Капитанов и този размер не е достатъчен.

“И тези 10% не стигат, но все пак имаме някаква разумност в границите на своите искания. Считаме, че тези средства могат да бъдат намерени в бюджета“, заяви Капитанов.

По думите му конкретните възможности за осигуряване на средствата ще могат да бъдат обсъдени едва след представянето на пълния проект на бюджета.

Държавата дава лош пример

Капитанов изрази разочарование от липсата на предварителни разговори и разчети.

“Изключително сме изненадани, че социалният диалог, който е заложен и в европейските регламенти, и в българското законодателство, на този етап липсва“, посочи той.

Според него държавата дава лош пример за отношенията между работници и работодатели.

Капитанов уточни, че предвиденото увеличение не засяга единствено държавната администрация. Сред бюджетно финансираните сектори той посочи училищното и предучилищното образование, висшето образование, здравеопазването, транспорта, БДЖ, Национална компания “Железопътна инфраструктура“, културата, земеделието, околната среда и водите.

“Хората са гневни. Имам възможността покрай работата си да разговарям с тях и да слушам личните им съдби. В момента наистина става въпрос за борба за оцеляване“, заяви той.

Капитанов даде пример с работещи, които получават около 530 евро нетна заплата. “Колко е 5% увеличение на този доход? Няма и 25 евро. С 25 евро човек не може да направи дори един пазар“, коментира той.

Капитанов беше категоричен, че синдикатите няма да приемат увеличение под исканите 10%. “Става въпрос за борба за оцеляване. Не е въпрос дали сме склонни да се пазарим. Просто с по-малко от това не може да се оцелява“, заяви той.

Тежка социална криза

Според него, ако властта не обърне внимание на исканията, страната е изправена пред тежка социална криза.

“Това, което се случва с тези 5%, е социална жестокост, прикрита под бюджетна дисциплина“, подчерта представителят на КНСБ.

Капитанов посочи, че протестиращите са добре информирани за исканията си и познават законите и финансовите разчети.

“Представяте ли си докъде трябва да стигнат яростта, притеснението и напрежението у човек, за да пътува цяла вечер от Варна, Силистра, Добрич и други градове, за да застане с лицето си и да покаже исканията си, а не да се крие зад клавиатурата и да пише коментари във Facebook?“, попита той.

КНСБ вече е изпратила официално искане за среща на високо ниво с министър-председателя.

“Надяваме се тя да се проведе в рамките на следващата седмица“, заяви Капитанов.

Синдикатът добави, че въпреки проведените срещи с финансовия министър синдикатите все още не са получили яснота за политиката по доходите.

Капитанов коментира и предложението минималната работна заплата да бъде 660 евро.

Той уточни, че синдикатите са участвали в разработването на нова формула, която трябва да се прилага през 2027 г., но тя все още не е окончателна, тъй като липсва методика за един от компонентите, свързан със заплатата за издръжка.

“Уговорката и условията, които сме поставили за 2027 г., са минималната работна заплата да бъде определена по действащия закон - 50% от средната работна заплата, което по изчисления става 690 евро“, обясни той.