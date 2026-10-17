Двама младежи на 18 и 19 години са приети в болница с множество прободни рани след нападение с нож в района на Националния дворец на културата (НДК) в София. И двамата са били в шоково състояние, съобщиха от Спешна помощ.

Нападението е станало около 21:30 ч. в парковото пространство около НДК. На място незабавно са изпратени две линейки.

Спешните медици са стабилизирали пострадалите, след което единият е транспортиран до „Пирогов“, а другият – до Военномедицинска академия.

Полицията разследва обстоятелствата около нападението и изяснява мотивите за него. Засега няма информация за извършителя.