Вселенският патриарх Вартоломей ще посети България и ще участва в честванията на 1150 години от рождението и на 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец, съобщиха от Българската патриаршия.





През юли от Българската патриаршия съобщиха, че Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) е отправил покана до Вселенския патриарх Вартоломей за посещение в България. То е свързано с участието на патриарх Вартоломей в тържествата, които ще се състоят през октомври по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец - небесен покровител и закрилник на българския народ.





На 17 октомври, събота, в 17:00 ч. ще е посрещането на Вселенския патриарх Вартоломей и на водената от него делегация от българския патриарх Даниил и от митрополити от Светия синод в Синодалната палата.

В 18:00 ч. двамата патриарси ще открият монументалната изложба „Света Гора в София“ на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942-2016) в Националния дворец на културата, организирана под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и с Министерството на външните работи на Република Гърция.

На 18 октомври, неделя, от 9:00 ч. българският патриарх ще бъде посрещнат в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. В нея от 9:15 ч. ще е посрещането на Вселенския патриарх Вартоломей. От 9:30 ч. в катедралата „Св. Александър Невски“ ще започне тържествената архиерейска света литургия, в която двамата предстоятели ще вземат молитвено участие.

В 12:00 ч. ще бъде отслужен трисагий - кратка заупокойна молитва, на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит.

На 19 октомври, понеделник, от 9:00 ч. ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.

Кой е Вселенският патриарх Вартоломей?

Вселенският патриарх Вартоломей е роден на 29 февруари 1940 г. на остров Имврос, днешна Турция, със светското име Димитриос Архондонис. Завършва богословското училище на остров Халки, след което продължава образованието си в Рим, Швейцария и Германия. През октомври 1991 г. е избран за архиепископ на Константинопол – Новия Рим и Вселенски патриарх.

Вартоломей заема първо по чест място сред предстоятелите на поместните православни църкви, но няма административна власт над тях. Известен е с усилията си за диалог между християнските църкви, за укрепване на православното единство и с инициативите си за опазване на околната среда.

Защо посещението му е важно за България?

Посещението на Вселенския патриарх Вартоломей има важно духовно и църковно значение за България. То се осъществява по покана на Светия синод на Българската православна църква и е свързано с честването на две значими годишнини, посветени на свети Йоан Рилски – един от най-почитаните български светци и небесен покровител на българския народ.

Участието на Вселенския патриарх в тържествата, заедно с българския патриарх Даниил, подчертава мястото на Българската православна църква в православния свят и значението на духовното наследство на свети Йоан Рилски отвъд пределите на страната. Визитата е и възможност за укрепване на църковните отношения между Българската и Константинополската патриаршия.