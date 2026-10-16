С тържествен молебен, церемония по връчване на отличията „Лекар на годината 2026“ и празничен концерт Бургас ще отбележи Деня на българския лекар – 19 октомври. Събитието се организира от Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз – Бургас и Община Бургас в знак на признателност към професионализма и всеотдайността на медиците.

Събитието ще започне в 17:30 часа с молебен в храм „Св. Иван Рилски Чудотворец“, отслужен от Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий. Денят е посветен на св. Иван Рилски Чудотворец – покровител на българските лекари.

От 18:30 часа на откритата сцена на Културен дом НХК ще се състои празничен коктейл, а в 19:30 часа ще започне официалната церемония по връчването на наградите „Лекар на годината 2026“.

Отличията ще бъдат присъдени в три категории – „Академични заслуги“, „Цялостен принос“ и „Нашето бъдеще“. С тях ще бъдат отличени бургаски лекари за техните професионални постижения, дългогодишна отдаденост и принос към развитието на медицината и грижата за пациентите.

Празничната вечер ще продължи с концерт на Васил Петров и Симфониета – Враца, които ще поднесат музикален поздрав към медицинската общност.

Денят на българския лекар е повод да бъде изразена благодарност към всички медицински специалисти, които със знания, отговорност и човечност се грижат за здравето и живота на хората. Инициативата на Община Бургас и Районната лекарска колегия на БЛС е знак на уважение към труда на лекарите и към тяхната незаменима роля в обществото.