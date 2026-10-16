Турските спасители продължават операцията по издирване и спасяване на още трима души, изчезнали при наводненията в района на Истанбул, причинени от проливните дъждове през последните дни. Досега бедствието причини четири жертви, последната от които бе официално потвърдена от властите днес след намирането на безжизненото тяло на мъж.

Метеоролозите обаче предупреждават за очаквани нови обилни валежи в мегаполиса днес и утре.

Последната потвърдена жертва на природната стихия е мъж, чието тяло е било открито под мост край река в района Саръйер, която бе преляла от коритото си, съобщи държавната телевизия ТРТ Хабер.

След обилните валежи и бурите, които засегнаха Истанбул на 14 и 15 октомври, гъсти кални води, носени от потоци и склонове, са се влели в Босфора, залива Златния рог и в морето при Саръйер и Кючюксу. Калните води промениха цвета на истанбулския пролив и на морските води, които станаха кафяви, пише вестник „Йени шафак“.

Днес е бил спасен един от издирваните граждани, обявени за изчезнали, като към момента продължават действията за намиране и спасяване на още трима души, чиято съдба е неизвестна.

След кратко прекъсване днес дъждът се завърна в Истанбул. От ранните утринни часове отново вали, а температурата падна до 10–11 градуса.

По данни на Главната дирекция по метеорология валежите, идващи от Балканите, ще продължат и утре и ще засегнат и европейската, и азиатската част на града, пише в. „Миллиет“.

„Като се имат предвид неблагоприятните условия, причинени от обилните валежи през предишните дни, предупреждаваме гражданите да бъдат внимателни и да вземат предпазни мерки срещу новата дъждовна вълна, която носи риск от наводнения, мълнии и свлачища“, се посочва в съобщение на областното управление (валийството) на Истанбул.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова гражданите да бъдат внимателни и да следват предупрежденията на официалните институции.

„Всички институции на нашата държава, начело с Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), работят координирано, като същевременно вземат всички предпазни мерки на място“, заяви Ердоган днес на събитие в Анкара.

Министърът на околната среда, урбанизацията и климатичните промени Мурат Курум заедно с министъра на вътрешните работи Мустафа Чифтчи днес посетиха най-силно пострадалия район Аязага в Саръйер, край брега на Босфора.

В района са били наводнени около 300 търговски обекта и жилища, главно на приземните етажи. Пострадали са над 200 превозни средства от обществения транспорт и лични автомобили. Има срутени постройки, стени, покриви и електрически стълбове. Жилища, особено на приземните етажи, са необитаеми. Улиците са затрупани с кал. Специализирана техника почиства улиците и коритото на реката, протичаща през квартала.

Министър Курум цитира данни, според които за 24 часа са паднали 186 литра дъжд на квадратен метър. В Саръйер падналото количество е 273 литра на квадратен метър, което е най-интензивният валеж в Истанбул през последните 83 години, посочи министърът и обеща, че щетите ще бъдат покрити от държавните институции.

Очаква се в понеделник да бъдат огласени данните за щетите и начините за възстановяването им, добави Курум.

По думите на вътрешния министър Мустафа Чифтчи около 46 хиляди служители работят по овладяване на ситуацията. Във всички райони на мегаполиса са сформирани кризисни щабове.

Според валийството в Истанбул 3050 граждани, закъсали навън по време на бедствието, са били спасени и транспортирани на безопасно място. На жителите в 14 от силно засегнатите от валежите райони на Истанбул се осигурява топла супа с мобилни превозни средства. Общо 9755 сигнала са получени в координационния център за бедствия АКОМ, като на 7800 от тях е реагирано незабавно.

Като част от предпазните мерки, предприети във връзка с предстоящите обилни валежи, в рисковите райони Еюпсултан, Саръйер и Шиле са затворени за движение няколко транспортни артерии.

Продължават действията и на правосъдните институции по разследване на причините за наводненията в Истанбул, обяви министърът на правосъдието Акън Гюрлек в профила си в социалните мрежи.