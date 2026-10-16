В проекта на бюджетен план за 2027 г., който правителството на Румен Радев изпрати на Европейската комисия, са останали непокътнати всички силно критикувани "мерки" в данъчната област. Кабинетът упорства за извънредното облагане на свръхпечалбите с 33%, иска да въведе данък върху ваучерите за храна, държи на новия акциз за по-мощните коли. И въпреки предвиденото въвеждане на нови данъци, вдигането на ставки и разширяването на базите на облагането, вкл. за цигари и горива, предвиденият ефект за бюджета е под 1 млрд. евро - 988 млн. евро.

Още по-странно е, че въпреки очевидното голямо нарастване на данъчно-осигурителното бреме, мантрите за подобрена събираемост и прогнозите за висока инфлация ръстът на бюджетните приходи догодина ще е твърде скромен - само 2% повече от 2026 г. Дори шумно рекламираното вдигане на данъците и такси за хазарта се очаква да донесе едва двайсетина милиона евро повече. В същото време от документа научаваме, че ще бъдат "актуализирани" тол таксите и винетките, което щяло да осигури 31.7 млн. евро допълнителни приходи.

Големите пари

В разчетите, изпратени в Брюксел, има цял раздел "Приходни данъчни мерки за 2027 г. с най-значително положително бюджетно въздействие". Начело в ранглистата е извънредният данък "Свръхпечалба", насочен към шест сектора - банки, застрахователни и презастрахователни дружества, компании, които имат над пет обекта за търговия с храни (магазини, супермаркети и хипермаркети), телекомуникационни компании, обменни бюра и фирми за бързи кредити. От този "суперданък" със ставка 33% върху суперпечалбата (който засега е обявен като еднократен, само за 2027 г.), в бюджета се очаква да влязат 800 млн. евро. Анализатори смятат, че както е аранжирана, тази мярка може да срещне отпор в Брюксел.

Облагането на ваучерите за храна със 7%, съпроводено с възможност работодателят да вдигне стойността от 102.26 евро на човек на 200 евро, трябва да донесе на бюджета 55 млн. евро приход - поне според сметките на Министерството на финансите.

Също като за "свръхпечелещите" шест сектора и данъкът върху ваучерите е нов - въпреки клетвите на управляващите, че няма да увеличават данъци.

"Мярката" за по-мощните коли също е нов данък - акциз, който ще товари цената и на нови, и на употребявани коли при регистрацията им. А тъй като над акциза се начислява и ДДС, поскъпването на автомобилите догодина ще е още по-голямо. МФ очаква по тази линия 17,3 млн. евро повече приходи от акцизи и 3,5 млн. евро повече приходи от ДДС.

За хазарта вече стана дума - "по-здравото" облагане и изсветляване на този процъфтяващ бизнес, представен от игрални зали, казина, държавно тото и огромен брой сайтове за онлайн залагания, ще донесе догодина невзрачните 24,2 млн. евро допълнителни приходи в бюджета.

МФ обобщава картината така:

"Приходите от данъци върху производството и вноса ще се увеличат с 3,2%, или 599 млн. евро. Основен принос има нарастването на приходите от ДДС с 5,6% - или 721 милиона евро.

Очакваният положителен ефект за бюджета от ДДС по предложените мерки по задължение за регистрация по ЗДДС при сделки, свързани със сгради и терени в регулация, е 120 млн. евро. От мерките за повишаване на събираемостта се чакат 95 милиона евро.

Приходите от акцизи ще нараснат с 3,5% или 141 милиона евро. Положителният ефект върху приходите от акцизи е основно от изпреварващото реализиране на акцизния календар по Закона за акцизите и данъчните складове, както и от повишаването на акцизната ставка на тютюна и всички тютюневи изделия. Приходите от текущите данъци върху доходите и богатството ще се увеличат с 15,4% спрямо предходната година. Най-голямо влияние за нарастването на тези приходи оказва въвеждането на еднократна вноска за генерирани свръхпечалби за определени сектори с индикативен ефект 800 милиона евро.

Всички тези мерки, числа и сметки може да претърпят промени, тъй като все още сме далеч от приемането на бюджета за догодина. Сега е само първото изпитание за кабинета "Радев" и конкретно за финансовото министерство - каква оценка ще даде Европейската комисия на бюджетния проектоплан на България.